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Інтер відмовився від трансферу Джеко – відома причина

9 липня 23:50 188 Читать на русском
Інтер відмовився від трансферу Джеко – відома причина
Едін Джеко / Reuters

Міланський Інтер вирішив припинити боротьбу за нападника Роми Едіна Джеко.

"Нерадзуррі" не захотіли вдовольняти фінансові апетити римлян, інформує La Gazzetta Dello Sport.

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"Вовки" вимагали за боснійця 20 мільйонів євро, однак така сума здалася керівництву Інтера занадто великою. Максимальна пропозиція четвертої команди Серії А за Джеко – 10 мільйонів. Тепер міланці планують переключитися на інші варіанти.

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Нагадаємо, Інтер також пов'язували з Ромелу Лукаку, за якого Манчестер Юнайтед вимагає близько 80 мільйонів євро.

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Едін Джеко Едін Джеко Інтер Інтер Рома Рома Італія Трансфери
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