Інтер готовий віддати Наінгголана і 10 мільйонів євро за Матіча

Міланський Інтер може суттєво змінити свій півзахист цього літа.

"Нерадзуррі" націлились на опорника Манчестер Юнайтед Неманью Матіча, інформує ESPN.

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За 30-річного серба четверта команда Серії А може віддати Раджу Наінгголана і доплатити манкуніанцям 10 мільйонів євро. Новий тренер Інтера Антоніо Конте має успішний досвід роботи з Матічем в Челсі, водночас 31-річний бельгієць не входить у його плани щодо побудови команди.

Ікарді та Наінгголан не входять у плани Інтера, – генеральний директор "нерадзуррі" Маротта

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не зміг вибороти право виступу у Лізі чемпіонів на наступний сезон, а от Інтер може похвалитися подібним привілеєм.