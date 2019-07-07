"Інтер навіть не бачить тіні Ювентуса": Маротта – про можливий перехід Ікарді в туринський клуб

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта прокоментував можливий перехід Мауро Ікарді в туринський Ювентус.

"Ікарді в Ювентус? Зараз я виключаю цей варіант, немає навіть мінімальних шансів. Гравець сам вирішує своє майбутнє, важливо знайти клуб, який задовольнить його потреби. Зараз ми навіть не бачимо тіні Ювентуса", – цитує Маротту ANSA.

Лукаку надає перевагу Інтеру замість Ювентуса

Раніше повідомлялось, що Інтер прагне позбутись аргентинського нападника і підписати на його місце Ромелу Лукаку. Ікарді перебрався на Джузеппе Меацца у 2013 році з Сампдорії. У минулому сезоні гравець забив 11 голів та віддав 4 асисти у Серії А.

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