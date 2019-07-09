Интер отказался от трансфера Джеко – известна причина

Миланский Интер решил прекратить борьбу за нападающего Ромы Эдина Джеко.

"Нерадзурри" не захотели удовлетворять финансовые аппетиты римлян, информирует La Gazzetta Dello Sport.

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"Волки" требовали за боснийца 20 миллионов евро, однако такая сумма показалась руководству Интера слишком большой. Максимальное предложение четвертой команды Серии А за Джеко – 10 миллионов. Теперь миланцы планируют переключиться на другие варианты.

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Напомним, Интер также связывали с Ромелу Лукаку, за которого Манчестер Юнайтед требует около 80 миллионов евро.