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Интер отказался от трансфера Джеко – известна причина

9 июля 23:50 8 Читати українською
Интер отказался от трансфера Джеко – известна причина
Эдин Джеко / Reuters

Миланский Интер решил прекратить борьбу за нападающего Ромы Эдина Джеко.

"Нерадзурри" не захотели удовлетворять финансовые аппетиты римлян, информирует La Gazzetta Dello Sport.

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"Волки" требовали за боснийца 20 миллионов евро, однако такая сумма показалась руководству Интера слишком большой. Максимальное предложение четвертой команды Серии А за Джеко – 10 миллионов. Теперь миланцы планируют переключиться на другие варианты.

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Напомним, Интер также связывали с Ромелу Лукаку, за которого Манчестер Юнайтед требует около 80 миллионов евро.

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Эдин Джеко Эдин Джеко Интер Интер Рома Рома Италия Трансферы
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