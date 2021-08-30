Уболівальники Мілана досі ображені на голкіпера Джанлуїджі Доннарумму за те, що він перейшов у ПСЖ.

Напередодні Мілан провів перший домашній матч у новому сезоні, обігравши Кальярі (4:1). Фанати в день гри традиційно зібралися біля клубної бази, щоб підтримати команду і провести її на Сан-Сіро.

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Але була в ультрас ще одна справа – передати "палкий привіт" у Париж. Відразу кілька банерів були адресовані Джанлуїджі Доннаруммі. Один із них навіть містив погрозу: "Ми не забуваємо зрадників, будь обережним, коли повернешся в Мілан". "Доннарумма – невдячний виродок! Від тебе нудить більше, ніж від Леонардо", – було написано на іншому.

До слова, за міланський клуб Джанлуїджі виступав з 2015 року і у минулому сезоні допоміг команді повернутися в Лігу чемпіонів. Окрім того, голкіпер грав у складі збірної Італії на переможному чемпіонаті Європи, ставши найкращим гравцем турніру.

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