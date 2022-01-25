Контракт 27-річного італійця завершиться вже влітку. Проте є клуби, які готові підписати Бернардескі, не чекаючи набуття ним статусу вільного агента.

Ювентус близький до підписання Влаховіча – найкращий бомбардир Серії А спричинить ефект доміно

За інформацією SportMediaset, Інтер та Мілан вже цікавилися у Ювентуса можливістю купити гравця збірної Італії. Лідери поточного сезону Серії А розуміють, що в нинішніх умовах трансфер Бернардескі не буде надто дорогим.

Водночас туринці можуть не захотіти прощатися з Федеріко, після повернення Массіміліано Аллегрі він знову стає важливим гравцем команди.

Нудна вистава в Мілані, потрійне лихо Бензема, рекорд Гвардіоли та Баварія в WM – огляд вікенду