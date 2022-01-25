Контракт 27-летнего итальянца завершится уже летом. Однако есть клубы, которые готовы подписать Бернардески, не дожидаясь получения им статуса свободного агента.

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По информации SportMediaset, Интер и Милан уже интересовались у Ювентуса возможностью купить игрока сборной Италии. Лидеры текущего сезона Серии А понимают, что в нынешних условиях трансфер Бернардески не будет слишком дорогим.

В то же время туринцы могут не захотеть прощаться с Федерико, по возвращении Массимилиано Аллегри он снова становится важным игроком команды.

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