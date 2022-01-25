Интер и Милан отправили запрос по трансферу вингера Ювентуса
Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески стал объектом интересов ведущих клубов Италии.
Контракт 27-летнего итальянца завершится уже летом. Однако есть клубы, которые готовы подписать Бернардески, не дожидаясь получения им статуса свободного агента.
Ювентус близок к подписанию Влаховича – лучший бомбардир Серии А вызовет эффект домино
По информации SportMediaset, Интер и Милан уже интересовались у Ювентуса возможностью купить игрока сборной Италии. Лидеры текущего сезона Серии А понимают, что в нынешних условиях трансфер Бернардески не будет слишком дорогим.
В то же время туринцы могут не захотеть прощаться с Федерико, по возвращении Массимилиано Аллегри он снова становится важным игроком команды.
Нудна вистава в Мілані, потрійне лихо Бензема, рекорд Гвардіоли та Баварія в WM – огляд вікенду