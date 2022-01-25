Туринці заплатять за 21-річного Влаховіча 60 млн євро. Керівництво Ювентуса таки пішло на умови "фіалок", які вимагали всю суму одразу, без жодних розтермінувань і гравців, які стали б частиною угоди. Найкращий бомбардир Серії А (17 голів) отримуватиме в Турині 7 млн євро чистими, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Перехід Влаховіча запустить низку інших трансферів. Очікується, що Аллегрі тепер може відпустити Альваро Морату в Барселону. Принаймні, агент нападника вже прибув до Італії. Раніше наставник Ювентуса блокував відхід іспанця через необхідність пошуку заміни.

Натомість Фіорентина знайшла наступника Влаховіча у Швейцарії. "Фіалки" заплатять Базелю 17 млн євро за 23-річного Артура Кабрала (27 голів у 31-му матчі сезону). Бразилець підпише контракт до літа 2026-го.

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