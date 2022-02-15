Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский остается лакомым кусочком для европейских грандов. В матче 25-го тура Серии А против Ювентуса наш соотечественник забил фантастический гол в ворота "Старой синьоры", чем заставил еще больше говорить о себе.

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По сообщению Calciomercato, украинец мог сменить клубную прописку еще перед началом текущего сезона. На Руслана, в частности, претендовали два миланских гранда – Интер и Милан. "Нерадзурри" следили за хавбеком в течение двух лет и собирались сделать предложение Аталанте, однако тогдашний наставник Антонио Конте решил, что не сможет вписать Малиновского в свою игровую схему.

Милану же подписать Руслана помешало руководство Аталанты. В Бергамо Малиновского назвали "неприкосновенным" и отказались вступать в переговоры.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за свою команду 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи. Его контракт с бергамасками действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

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