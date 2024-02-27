Індзагі виконує хорошу роботу в Інтері, не дивно, що тренером "нерадзуррі" цікавиться низка клубів. Проте єдиний клуб, який зробив конкретні кроки щодо Сімоне, – це Челсі. Про це інформує FCInterNews. Ім'я італійського фахівця занесено до списку "синіх" як заміну Маурісіо Почеттіно, воно є одним із декількох.

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Повідомляється, що Індзагі не має наміру приймати пропозицію лондонського клубу. Він почувається комфортно в Інтері і найближчими тижнями розпочне переговори з керівництвом "нерадзуррі" про продовження контракту, який розрахований до літа 2025 року. Раніше Сімоне висловив готовність стати для Інтера "міланським сером Алексом Фергюсоном".

Після 26 турів Інтер лідирує в турнірній таблиці Серії А з дев'ятиочковим відривом. Також у команди є гра в запасі.

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