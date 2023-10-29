Інтер переміг Рому в 10-тому турі Серії А. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Жозе Моурінью перед зустріччю з лідером мав низку кадрових проблем. Тому склад Роми був неоптимальний. Під великим тиском опинився Ромелу Лукаку, якого освистали трибуни Джузеппе Меацца.

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Інтер захопив ініціативу одразу після стартового свистка. "Нерадзуррі" вже на четвертій хвилині мали відкривати рахунок, але підступний м'яч влучив у поперечину. Атаки Інтера були виснажливими, швидкими, що не давало Ромі шансів вийти зі своєї половини поля. В першому таймі підопічним Індзагі не вистачало лише ефективності в завершальній стадії. "Нерадзуррі" завдали 12 ударів в сторону воріт Роми, мали перевагу у володінні, а "вовки" не створили жодного моменту.

В другому таймі гра стала більш відкритою, і Рома розпочала діяти більш рішуче. На 66 хвилині Крістанте класно пробив, але Ян Зоммер зміг дотягнутися до м'яча. Інтер теж не збавляв оберти, але удар Мартінеса відбивав голкіпер, а Тюрам промахнувся. А ось на 79 хвилині француз відгукнувся на передачу Ді Марко з лівого флангу. У підсумку гол став єдиним в матчі. Підопічні Індзагі здобули восьму перемогу в чемпіонаті.

Інтер набрав 25 очок і повернувся на перше місце, випередивши Ювентус на два бали. Рома розташувалась на восьмій сходинці з 14 пунктами.

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