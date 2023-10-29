У матчі 10-го туру чемпіонату Італії Удінезе на виїзді розійшовся миром з Монцою (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Удінезе приїхав у гості до Монци. "Б'янконері" досі не здобули жодної перемоги в сезоні, тож сподівались змінити сумну статистику з командою з передмістя Мілана.

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Віньято вже на початку зустрічі зумів вигризти м'яч у захисника і пробити по центру воріт з меж штрафного – Сільвестрі забрав. Господарі продовжили нагнітати і в середині тайму таки пробили оборону суперника: Кольпані отримав передачу у воротарський, впіймав на протиході суперника і поцілив у правий кут.

Наприкінці тайму Чуррію вивели сам на сам, але під тиском захисника він поспішив пробити у дальній кут – удар вийшов кволим і не становив труднощів для Сільвестрі.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Удінезе зрівняв. Вкидання з-за бокової у штрафний, м'яч закрутився у воротарському, відскочив на дальню стійку, де першим на добиванні був Лукка. За 10 хвилин до завершення основного часу Чуррія завдавав божевільного удару з-за меж штрафного – Сільвестрі у стрибку витягнув з-під поперечини. Зрештою, все так і завершилось бойовою нічиєю.

Монца набрала 13 очок і йде десятою, Удінезе з 7-ма пунктами сімнадцятий.

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