Італія, Серія А, 10-й тур

Сассуоло – Болонья – 1:1

Голи: Болока, 44 – Зіркзеє, 3

Лечче – Торіно – 0:1

Гол: Буонджорно, 41

Ювентус – Верона – 1:0

Гол: Камб'ясо, 90+7

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У першому матчі дня Сассуоло на своєму полі розійшовся миром з Болоньєю. Зіркзеє вже на четвертій хвилині вийшов сам на сам з голкіпером і вивів гостей вперед. "Червоно-сині" продовжили тиснути, натомість суперника зробив ставку на удари, якість яких змушувала бажати кращого. Зрештою, за хвилину до завершення тайму Болока з далекої відстані зумів поцілити у лівий кут, відновивши статус-кво.

По перерві малюнок гри не змінився: господарі більше били, а гості більше контролювали м'яч. На 80-й хвилині Зіркзеє зумів оформити дубль, встигнувши першим на добивання, але клятий офсайд вкрав у нього гол. Зрештою, все завершилось нічиєю: Сассуоло з 11-ма очками залишився одинадцятим, а Болонья піднялась на сьому сходинку, набравши 15 балів.

У ще одній зустрічі Торіно на виїзді здолав Лечче. Дещо нелогічну перемогу "бикам" приніс Алессандро Буонджорно, який наприкінці першого тайму поцілив у лівий кут з меж штрафного майданчика. Цей гол став єдиним у матчі, попри доволі велику кількість ударів у площину воріт від обох команд. До слова, Торіно перервав 5-матчеву безвиграшну серію і піднявся на тринадцяте місце, Лечче залишився десятим.

Ювентус приймав Верону, яка не виграє уже понад два місяці. Після двох перемог поспіль над принциповими конкурентами (Торіно і Міланом) "Стара синьйора" розраховувала додати у свою скарбничку чергові три очки й продовжувати чинити тиск на лідера турнірної таблиці. Несподівано завдання виявилося значно складнішим, ніж можна було подумати.

Команда Массіміліано Аллегрі із тих, хто легко віддає м'яч суперника. Верона була не проти й активно намагалася дістатися до воріт Щенсни. Звісно, аутсайдер не міг це робити якісно та ще й залишав величезні вільні зони в обороні. Ось це вже ідеальні умови для Юве, який обожнює контратакувати. Щоправда, сьогодні були проблеми з реалізацією. А коли таки забивали, арбітр не зараховував. Так, Мойзе Кін двічі завчасно радів. Спочатку форвард заліз у офсайд, а потім сфолив у нападі.

Фінальний штурм туринців справді був масованим і небезпечним. Моменти виникали один за одним. Зрештою, на останній компенсованій хвилині Ювентус таки дотиснув Верону і завдяки цій перемозі бодай тимчасово став лідером Серії А.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ