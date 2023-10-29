Интер победил Рому в 10-м туре Серии А. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Жозе Моуринью перед встречей с лидером имел ряд кадровых проблем. Поэтому состав Ромы был неоптимальный. Под большим давлением оказался Ромелу Лукаку, которого освистали трибуны Джузеппе Меацца.

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Интер захватил инициативу сразу после стартового свистка. "Нерадзурри" уже на четвертой минуте должны были открывать счет, но коварный мяч попал в перекладину. Атаки Интера были изнурительными, быстрыми, что не давало Роме шансов выйти со своей половины поля. В первом тайме подопечным Индзаги не хватало лишь эффективности в завершающей стадии. "Нерадзурри" нанесли 12 ударов в сторону ворот Ромы, имели преимущество во владении, а "волки" не создали ни одного момента.

Во втором тайме игра стала более открытой, и Рома начала действовать более решительно. На 66 минуте Кристанте классно пробил, но Ян Зоммер смог дотянуться до мяча. Интер тоже не сбавлял обороты, но удар Мартинеса отбивал голкипер, а Тюрам промахнулся. А вот на 79 минуте француз откликнулся на передачу Ди Марко с левого фланга. В итоге гол стал единственным в матче. Подопечные Индзаги одержали восьмую победу в чемпионате.

Интер набрал 25 очков и вернулся на первое место, опередив Ювентус на два балла. Рома расположилась на восьмой строчке с 14 пунктами.

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