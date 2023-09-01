ПАОК у своїх соцмережах офіційно оголосив про перехід 23-річного бразильця. Грецький клуб орендував Маркоса Антоніо у Лаціо на один рік з правом викупу.

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Деталі угоди між римським клубом та ПАОКом не розголошуються, але раніше Джанлука Ді Марціо повідомляв, що повноцінний трансфер коштуватиме грекам 6 мільйонів євро. Маркос Антоніо вже обрав ігровий номер і буде з'являтися на полі у футболці з цифрами 88.

Бразилець мав досвід виступів в УПЛ. За Шахтар він зіграв в 101 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що ПАОК належить російському бізнесмену Івану Саввіді. Маркос Антоніо стане партнером Томаша Кендзьори, який виступав за київське Динамо, а також Тайсона, з яким грав у Шахтарі.

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