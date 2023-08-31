У четвер, 31 серпня, відбулося жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24. Результати дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування групового турніру ЛЧ 2023/24 стартувало 31 серпня о 19:00 за київським часом. Україну на цій стадії представляє тільки Шахтар, який отримав пряму путівку в груповий турнір завдяки перемозі в УПЛ. СК Дніпро-1 не зумів пройти кваліфікацію, вилетівши у першому ж для себе раунді від Панатінаїкоса.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Шахтаря

Сезон 2023/24 стане останнім, у якому ЛЧ пройде за теперішнім регламентом. Починаючи з наступного сезону, УЄФА введе так звану "швейцарську систему" – кожен із 36-ти клубів проведе мінімум 10 матчів.

Шахтарю випав цілком робочий варіант – Барселона, Порту та Антверпен, який дебютує у груповому турнірі ЛЧ. Не обійшлося і без так званої "групи смерті". Саме так можна назвати квартет F, де опинилися представники топ-чемпіонатів – ПСЖ, Борусія Д, Мілан та Ньюкасл.

Результати жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24

Група А: Баварія, Манчестер Юнайтед, Копенгаген, Галатасарай.

Група B: Севілья, Арсенал, ПСВ, Ланс.

Група С: Наполі, Реал Мадрид, Брага, Уніон Берлін.

Група D: Бенфіка, Інтер, Зальцбург, Реал Сосьєдад.

Група E: Фейєнорд, Атлетіко, Лаціо, Селтік.

Група F: ПСЖ, Борусія Дортмунд, Мілан, Ньюкасл.

Група G: Манчестер Сіті, РБ Лейпциг, Црвена Звезда, Янг Бойз.

Група H: Барселона, Порту, Шахтар, Антверпен.

Команди, які посядуть перші два місця у кожній групі, вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ті, хто фінішують третіми, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи

Календар матчів групового турніру УЄФА оголосить пізніше. Поєдинки першого туру будуть зіграні 19 і 20 вересня.