"Того самого дня, коли сталася ця ситуація з Еріксеном, я зателефонував Маротті й Аузіліо, бо ходили чутки про те, що Чалханоглу має намір покинути Мілан. Але вони запевнили мене в тому, що вже зв'язалися з Хаканом. Тому підсумкове підписання Чалханоглу було, можна сказати, спільною ідеєю.

Наполі – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ми підписали його як півзахисника бокс-ту-боус, але на деяких тренуваннях я пробував його на позиції реджисти – після того, як Брозовіч отримав травму. Він переконав мене у своїй здатності зіграти на цій позиції вже після кількох ігор. Він – універсальний гравець із різними якостями", – цитує Індзагі FcInter1908.

Нагадаємо, що під час матчу з Фінляндією на Євро-2020 (який відбувся влітку 2021 року) Крістіан Еріксен звалився на газон через зупинку серця. Півзахисника збірної Данії реанімували й доправили в лікарню. Того ж літа Інтер переманив із Мілана Хакана Чалханоглу, запропонувавши гравцеві більш високу зарплату.

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