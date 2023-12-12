Інтер почав шукати заміну Еріксену в день, коли він знепритомнів на Євро-2020 – Індзагі розповів про свій цинізм
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі поділився історією про те, як міланський клуб підписав влітку 2021 року півзахисника Хакана Чалханоглу.
"Того самого дня, коли сталася ця ситуація з Еріксеном, я зателефонував Маротті й Аузіліо, бо ходили чутки про те, що Чалханоглу має намір покинути Мілан. Але вони запевнили мене в тому, що вже зв'язалися з Хаканом. Тому підсумкове підписання Чалханоглу було, можна сказати, спільною ідеєю.
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Ми підписали його як півзахисника бокс-ту-боус, але на деяких тренуваннях я пробував його на позиції реджисти – після того, як Брозовіч отримав травму. Він переконав мене у своїй здатності зіграти на цій позиції вже після кількох ігор. Він – універсальний гравець із різними якостями", – цитує Індзагі FcInter1908.
Нагадаємо, що під час матчу з Фінляндією на Євро-2020 (який відбувся влітку 2021 року) Крістіан Еріксен звалився на газон через зупинку серця. Півзахисника збірної Данії реанімували й доправили в лікарню. Того ж літа Інтер переманив із Мілана Хакана Чалханоглу, запропонувавши гравцеві більш високу зарплату.
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