Інтер розумів, що потрібно виключно перемагати. Ювентус вчора здобув мінімальну перемогу над Наполі, завдяки якій піднявся на перше місце. Звісно, міланці хотіли це змінити та ще й мали зручного суперника. Удінезе йде поруч із зоною вильоту, здобувши в цьому сезоні лише одну перемогу.

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Господарі Джузеппе Меацца володіли перевагою, але досить довго не могли пробити Марко Сільвестрі. Зрештою, фриульці самі допомогли фавориту на 35-й хвилині. Зокрема, Перес смикнув Лаутаро за плече. Звісно, аргентинець впав, чекаючи пенальті. Арбітри його призначили лише після втручання VAR. Хакан впевнено реалізував покарання.

Отримавши пробоїну, Удінезе посипався. Інтер зміг оформити розгром ще до перерви. Спочатку Дімарко ударом в дальній кут завершив затяжну атаку після розіграшу кутового. Потім Федеріко й Мхітарян організували гол для Тюрама. Маркуса вивели на удар перед порожніми воротами, до яких залишалося метрів три. Звісно, він не схибив.

Оскільки від інтриги не залишилося й сліду, другий тайм перетворився на формальність. В Інтера залишилося лише одне завдання – берегти сили, бо посеред тижня ще й у Лізі чемпіонів грати. Тож Сімоне Індзагі активно робив доволі ранні заміни. Щоправда, не знімав Лаутаро. Аргентинець дуже хотів забити і наприкінці матчу свого досяг. У 2023 рокі Мартінес відзначився уже 28 разів. У ХХІ столітті жоден гравець Інтера не забивав більше протягом календарного року. Стільки ж було у Дієго Міліто (2012) та Крістіана Вієрі (2000). Тож Лаутаро має хороші шанси побити рекорд легенд. У грудні "нерадзуррі" проведуть ще п'ять матчів.

Удінезе теж забивав, але лише з величезного офсайду. "Зебри" переживають дуже поганий період і продовжують балансувати поруч із зоною вильоту. Інтер закріпився у статусі найкращої команди ліги – перше місце, найбільша кількість забитих голів і найменше пропущених.