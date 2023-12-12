"В тот же день, когда произошла эта ситуация с Эриксеном, я позвонил Маротте и Аузилио, потому что ходили слухи о том, что Чалханоглу намеревается покинуть Милан. Но меня заверили, что уже связались с Хаканом. Поэтому итоговое подписание Чалханоглу было, можно сказать, общей идеей.

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Мы подписали его как полузащитника бокс-ту-боус, но на некоторых тренировках я пробовал его на позиции реджисты – после того, как Брозович получил травму. Он убедил меня в своей способности сыграть на этой позиции уже после нескольких игр. Он – универсальный игрок с различными качествами", – цитирует Индзаги FcInter1908.

Напомним, что во время матча с Финляндией на Евро-2020 (который состоялся летом 2021 года) Кристиан Эриксен рухнул на газон из-за остановки сердца. Полузащитник сборной Дании был реанимирован и доставлен в больницу. Тем же летом Интер переманил из Милана Хакана Чалханоглу, предложив игроку более высокую зарплату.

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