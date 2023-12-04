Наполі – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу
11:20 - Читать на русском
Інтер розтрощив Наполі у поєдинку 14-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Наполі – Інтер на "Футбол 24".
Хакан Чалханоглу 44’
Ніколо Барелла 62’
Маркус Тюрам 85’
44’ Хакан Чалханоглу
62’ Ніколо Барелла
85’ Маркус Тюрам
Інтер забив уже на 13-й хвилині, але гол Тюрама був скасований через офсайд. А от Чалханоглу перед перервою забив легально – турок класно пробив з-за меж штрафного.
Інтер розгромив Наполі та повернувся на вершину Серії А
У другому таймі Барелла подвоїв перевагу – Лаутаро знайшов хавбека класним пасом з лівого флангу. А під кінець гри Маркус Тюрам добив неаполітанців, замкнувши простріл Куардадо.
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