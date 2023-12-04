Інтер розтрощив Наполі у поєдинку 14-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Наполі – Інтер на "Футбол 24".

Інтер забив уже на 13-й хвилині, але гол Тюрама був скасований через офсайд. А от Чалханоглу перед перервою забив легально – турок класно пробив з-за меж штрафного.

Інтер розгромив Наполі та повернувся на вершину Серії А

У другому таймі Барелла подвоїв перевагу – Лаутаро знайшов хавбека класним пасом з лівого флангу. А під кінець гри Маркус Тюрам добив неаполітанців, замкнувши простріл Куардадо.