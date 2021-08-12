Інтер пришвидшився у перемовинах з Ромою щодо підписання ветерана "вовків" Едіна Джеко, повідомляє SempreInter.

Челсі оголосив про підписання Лукаку

Наставник "нерадзуррі" Сімоне Індзагі має намір перевірити боснійського нападника вже у спарингу з київським Динамо, який запланований на 14 серпня. В Інтері Едін повинен замінити Ромелу Лукаку, який перейшов у Челсі.

У минулому сезоні Серії А Джеко провів 27 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та трьома асистами.

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