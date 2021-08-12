Інтер розраховує на Джеко у матчі проти Динамо
22:40 - Читать на русском
Міланський клуб в екстреному порядку намагається завершити перехід Едіна Джеко.
Інтер пришвидшився у перемовинах з Ромою щодо підписання ветерана "вовків" Едіна Джеко, повідомляє SempreInter.
Челсі оголосив про підписання Лукаку
Наставник "нерадзуррі" Сімоне Індзагі має намір перевірити боснійського нападника вже у спарингу з київським Динамо, який запланований на 14 серпня. В Інтері Едін повинен замінити Ромелу Лукаку, який перейшов у Челсі.
У минулому сезоні Серії А Джеко провів 27 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та трьома асистами.
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