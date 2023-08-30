"Нерадзуррі" на своєму офіційному сайті оголосили про перехід 27-річного Бенжамена Павара. Контракт розрахований на 5 років – до літа 2028-го.

Баварія офіційно закрила воротарське питання, завершивши історичний трансфер

Деталі угоди не розголошуються. Фабріціо Романо повідомив про 30 мільйонів євро плюс 2 млн бонусів. Павар відчайдушно хотів покинути Баварію – дійшло до того, що француз перестав тренуватися, щоб прискорити трансфер. Мюнхенці спершу вимагали від потенційних покупців 50 мільйонів євро, але через ризик втратити гравця безкоштовно через рік таки пішли на поступки. Інтер виклав майже вдвічі меншу суму.

Павар виступав за Баварію з 2019 року, перейшовши зі Штутгарта за 35 мільйонів євро. У Мюнхені чемпіон світу-2018 зіграв 163 матчі, забив 12 голів і віддав 12 асистів. Виграв 4 титули чемпіона Німеччини та ЛЧ 2019/20.

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