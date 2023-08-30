"Нерадзурри" на своем официальном сайте объявили о переходе 27-летнего Бенжамена Павара. Контракт рассчитан на 5 лет – до лета 2028 года.

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Детали сделки не разглашаются. Фабрицио Романо сообщил о 30 миллионах евро плюс 2 млн бонусов. Павар отчаянно хотел покинуть Баварию – дошло до того, что француз перестал тренироваться, чтобы ускорить трансфер. Мюнхенцы сначала требовали от потенциальных покупателей 50 миллионов евро, но из-за риска потерять игрока бесплатно через год пошли на уступки. Интер выложил почти вдвое меньшую сумму.

Павар выступал за Баварию с 2019 года, перейдя из Штутгарта за 35 миллионов евро. В Мюнхене чемпион мира-2018 сыграл 163 матча, забил 12 голов и отдал 12 ассистов. Выиграл 4 титула чемпиона Германии и ЛЧ 2019/20.

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