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Інтер не забив у трьох перших матчах року в чемпіонаті вперше з 1963 року

23:09 22 Читать на русском
Інтер не забив у трьох перших матчах року в чемпіонаті вперше з 1963 року
Інтер – Болонья

Міланський Інтер повторив свій антирекорд.

У матчі 22 туру Серії А Інтер удома сенсаційно програв Болоньї.

Інтер – Болонья – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Інтер не забив в трьох перших матчах року в серії А вперше з 1956 року, повідомляє портал Opta.

Крім того, в 4 останніх матчах у всіх турнірах міланці забили всього 1 гол – на 120-й хвилині з пенальті в кубковому матчі з Лаціо.

Болонья сенсаційно обіграла Інтер: 22 тур Серії А, матчі неділі

Італія22 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Болонья: Неділя 03 лютого 2019

Інтер
Матч завершено
0 : 1
Болонья
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Теги
Інтер - Болонья Інтер Інтер Італія
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