Інтер не забив у трьох перших матчах року в чемпіонаті вперше з 1963 року

Міланський Інтер повторив свій антирекорд.

У матчі 22 туру Серії А Інтер удома сенсаційно програв Болоньї.

Інтер – Болонья – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Інтер не забив в трьох перших матчах року в серії А вперше з 1956 року, повідомляє портал Opta.

Крім того, в 4 останніх матчах у всіх турнірах міланці забили всього 1 гол – на 120-й хвилині з пенальті в кубковому матчі з Лаціо.

Болонья сенсаційно обіграла Інтер: 22 тур Серії А, матчі неділі