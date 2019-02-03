toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ РОМА - МИЛАН

Интер не забил в трех первых матчах года в чемпионате впервые с 1963 года

3 февраля 23:11 5 Читати українською
Интер не забил в трех первых матчах года в чемпионате впервые с 1963 года
Интер - Болонья

Миланский Интер повторил свой антирекорд.

В матче 22 тура Серии А Интер дома сенсационно проиграл Болонье.

Интер – Болонья – 0:1 – видео гола и обзор матча

Интер не забил в трех первых матчах года в серии А впервые с 1956 года, сообщает портал Opta.

Кроме того, в 4 последних матчах во всех турнирах миланцы забили всего 1 гол – на 120-й минуте с пенальти в кубковом матче с Лацио.

Болонья сенсационно обыграла Интер: 22 тур Серии А, матчи воскресенья

Италия22 турСан-Сиро (Милан)

Интер - Болонья: Воскресенье 03 февраля 2019

Интер
Матч окончен
0 : 1
Болонья
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Интер - Болонья Интер Интер Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
56
мин
Шахтер
10:00
Ботев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук