Интер не забил в трех первых матчах года в чемпионате впервые с 1963 года

Миланский Интер повторил свой антирекорд.

В матче 22 тура Серии А Интер дома сенсационно проиграл Болонье.

Интер – Болонья – 0:1 – видео гола и обзор матча

Интер не забил в трех первых матчах года в серии А впервые с 1956 года, сообщает портал Opta.

Кроме того, в 4 последних матчах во всех турнирах миланцы забили всего 1 гол – на 120-й минуте с пенальти в кубковом матче с Лацио.

Болонья сенсационно обыграла Интер: 22 тур Серии А, матчи воскресенья