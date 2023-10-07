Інтер приймав Болонью у восьмому турі Серії А (2:2). Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Болонья до цієї зустрічі не пропускала чотири тури поспіль. В матчі проти лідера турнірної таблиці Серії А свої ворота залишити "сухими" підопічним Мотти не вдалося.

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Інтер активно розпочав після стартового свистка. Ачербі вже на 11 хвилині відправив м'яч у сітку воріт. Через невеликий проміжок часу міланський клуб подвоїв свою перевагу. Лаутаро класним дальнім ударом зробив рахунок 2:0 на користь Інтера. Болонья одразу відіграла один гол з пенальті – Орсоліні не промахнувся з позначки. По перерві гості зрівняли завдяки голу Зіркзе.

Кінцівка зустрічі була досить напруженою. Болонья оборонялася майже всією командою, але тиск Інтера ні до чого не призвів. Інтер набрав 19 очок після восьми турів і залишився на першому місці, але Мілан може обійти "нерадзуррі", якщо обіграє Дженоа. Болонья розташувалася на восьмій сходинці, маючи 11 балів.

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