Интер принимал Болонью в восьмом туре Серии А. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Италия, 8 тур

Интер – Болонья – 2:2

Голы: Ачерби, 11, Лаутаро, 13 – Орсолини, 19 (пен), Зиркзе, 52

Болонья до этой встречи не пропускала четыре тура подряд. В матче против лидера турнирной таблицы Серии А свои ворота оставить "сухими" подопечным Мотты не удалось.

Интер удвоит зарплату игроку, который с детства болеет за "нерадзурри"

Интер активно начал после стартового свистка. Ачерби уже на 11 минуте отправил мяч в сетку ворот. Спустя небольшой промежуток времени миланский клуб удвоил свое преимущество. Лаутаро классным дальним ударом сделай счет 2:0 в пользу Интера. Болонья отыграла один гол с пенальти. Орсолини не промахнулся с отметки. После перерыва гости сравняли благодаря голу Зиркзе.

Концовка встречи была достаточно напряженной. Болонья оборонялась почти всей командой, но давление Интера ни к чему не привело.

Интер набрал 19 очков после восьми туров и остался на первом месте. Болонья расположилась на восьмой строчке, имея 11 баллов.

Трубин провел солидный матч в ЛЧ, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интера.