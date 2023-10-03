Інтер вдома переграв Бенфіку (1:0) у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Звіт про матч і гру Анатолія Трубіна читайте на "Футбол 24".

Трубін завоював статус першого номера у Бенфіці. Українець вп'яте поспіль вийшов у стартовому складі команди. Сьогоднішній матч був особливим, адже Анатолій влітку ледь не опинився в Інтері. "Нерадзуррі" все ж не задовольнили фінансові запити Шахтаря, тому голкіпер поїхав у Португалію.

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У першому таймі Трубін не мав багато роботи, адже Бенфіка контролювала м'яч і навіть краще атакувала. Анатолія потурбували двічі: Чалханоглу пробив по центру, а Барелла підкручував з лінії штрафного. З обома ударами наш воротар легко впорався.

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По перерві ситуація змінилася кардинально. Інтер просто зім'яв Бенфіку (13:2 за ударами). Два супермоменти мав Лаутаро – в обох ситуаціях влучив у каркас воріт. Трубіну довелося працювати на добиваннях. Українець прикрив ближній кут під час удару Барелли та зреагував на рикошет від захисника.

Зрештою тиск фіналістів Ліги чемпіонів приніс результат. Дюмфріс зробив ривок по флангу та відкотив під удар Тюраму, а син легенди спіймав Трубіна на протиході. Господарі забили ще раз – тут вже Анатолій не найкраще зіграв проти Дімарко, однак Бенфіку врятував офсайд.

Інтер розривав "орлів" і дивом не міг подвоїти перевагу. Лаутаро двічі протягом кількох хвилин вийшов сам на сам з Трубіним. У першому епізоді аргентинець обіграв голкіпера збірної України, але м'яч на лінії зупинив Отаменді. А в другому – Толя впевнено зупинив чемпіона світу.

Бенфіка втримувала інтригу, тому в компенсований час Трубін навіть пішов на стандарт у чужий штрафний майданчик. Але вирвати нічию гостям не вдалося. Анатолій з 7 сейвами став найкращим у своїй команді. Оцінка від SofaScore – 8. За системою xGOT українець мав пропустити 2 голи – можна сказати, що від одного він команду врятував.

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