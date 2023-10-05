Найближчим часом Дімарко продовжить свій контракт з Інтером на поліпшених умовах, інформує Gazzetta dello Sport. Згідно з джерелом, зарплата гравця зросте вдвічі – мінімум до 4 мільйонів євро. Повідомляється, що оклад гравця буде поступово підвищуватися з року в рік, хоча йому важко буде вийти на рівень зарплат Лаутаро Мартінеса, Маркуса Тюрама і Хакана Чалханоглу, які заробляють 6 млн євро на рік.

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У такий спосіб боси "нерадзуррі" хочуть заохотити гравця збірної Італії за його внесок в успіх команди – за підсумками минулого сезону Федеріко був названий найкращим лівим латералем Ліги чемпіонів.

Чинний контракт Дімарко розрахований до літа 2026 року. Зараз гравець заробляє трохи більше ніж 2 млн євро, не враховуючи бонусів.

Нагадаємо, що Дімарко є вихованцем Інтера. Він із дитинства вболіває за "нерадзуррі", у зв'язку з чим користується особливою популярністю серед уболівальників міланського клубу.

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