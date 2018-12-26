Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Наполі

Центральний матч 18-го туру італійської Серії А завершився перемогою команди Лучано Спаллеті, яка в більшості змогла дотиснути гостей з Неаполя.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 18-й тур

Інтер – Наполі – 1:0

Гол: Мартінес, 90+2

Вилучення: Кулібалі, 80, Максімовіч, 90+4

Вже на першій секунді після розіграшу в центрі Інтер міг вийти уперед зусиллями генія Ікарді, який вирішив одразу ж пробити по воротах, влучивши у поперечину! Втім, надалі гра пішла досить рівно – міланці діяли обережно, а неаполітанці не могли налагодити контроль над м'ячем. У гостей, великою мірою, був лише один момент: на 16-й хвилині Інсіньє пробив з лівого краю штрафного низом з відскоком від газону – Хандановіч з великими труднощами відбив цей удар!

Через вісім хвилин Наполі залишився без Марека Гамшіка, який травмувався, після чого Інтер став діяти агресивніше. Так, на 31-й хвилині Іван Перішич забив перший гол у грі, однак його не зарахували через офсайд. На 39-й Жоао Маріо головою замкнув подачу Політано з правого флангу в руки Мерету, а на 43-й Мауро Ікарді залишив з нічим і голкіпера – врятував Кулібалі, який після удару з мінімальної відстані виніс м'яч з лінії воріт.

В перші 20 хвилин другого тайму на полі практично нічого не відбувалося. Брозовічу на 54-й вдався дуже неточний удар з лінії штрафного – це була єдина гострота, а в цілому гра команд деградувала на очах. В центрі поля і Наполі, і Інтер робили величезну кількість помилок, багато фолили та не могли віддати й двох точних передач поспіль.

На 65-й хвилині гра почала відкриватися. Спочатку Кальєхон перевірив на уважність Хандановіча, який парирував щільний удар метрів з 25-ти – йому дуже пощастило, що на добиванні ніхто не зміг зіграти. На 70-й Кулібалі врятував Наполі, перервавши практично гольову передачу під удар Ікарді, після чого матч трохи заспокоївся – аж поки на 80-й хвилині Каліду не збив Політано, який втік від нього по правому флангу. Арбітр показав сенегальцю жовту картку, Кулібалі іронічно поаплодував і тут же побачив перед собою червону.

Гості залишились у меншості й одразу ледь не пропустили: Ікарді заробив кутовий і сам же замкнув подачу з нього точним ударом під ліву штангу – Мерет врятував свою команду! Наполі відповів ще більш яскравим моментом: Хандановіч вибив простріл з правого флангу у центр штрафного, звідки потужно пробив Інсіньє. Хандановіч парирував його постріл, однак м'яч відлетів до Зєлінськи, який з кількох метрів влучив у Асамоа! Через дві хвилини прийшло смертельне покарання за марнотратство: потужний простріл з лівого флангу Весіно пропустив на Мартінеса, а той з правого краю штрафного пробив Мерета – 1:0! Це була перемога.

Таким чином, Інтер набрав 36 очок та продовжив перебування на третьому місці. Наполі втратив можливість скоротити відстань до Ювентуса, залишившись на другому місці з 41 заліковим балом.