Інтер – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Інтер зумів вирвати перемогу у напруженому матчі проти Наполі. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 18-й тур

Інтер – Наполі – 1:0

Гол: Мартінес, 90+2

Вилучення: Кулібалі, 80, Максімовіч, 90+4

Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Наполі

Матч був рівним, проте Інтеру вдалося реалізувати кількісну перевагу на останніх секундах матчу. Лаутаро Мартінес скористався чудовою передачею партнера та приніс своїй команді перемогу.

Таким чином, Інтер набрав 36 очок та продовжив перебування на третьому місці. Наполі втратив можливість скоротити відстань до Ювентуса, залишившись на другому місці з 41 заліковим балом.