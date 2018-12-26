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Наінгголан може влаштувати безлад в Інтері, щоб повернутись у Рому – бельгієць сподівається на допомогу Тотті

12:52 468 Читать на русском
Наінгголан може влаштувати безлад в Інтері, щоб повернутись у Рому – бельгієць сподівається на допомогу Тотті
Раджа Наінгголан і Франческо Тотті / AFP

Хавбек Інтера Раджа Наінгголан, який раніше захищав кольори Роми, прагне повернутись у Рим.

Під час телефонної розмови чоловік з дуже схожим голосом на голос Наінгголана розповів співрозмовнику про бажання повернутись у Рому. Раджа сподівається, що у цьому йому допоможе Франческо Тотті, який зараз обіймає посаду директора римлян.

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"Я хочу повернутись. Інтер робить все, щоб я пішов. Але я в порядку. Я завжди показував себе добре на поле і мовчав. У мене як і раніше чудові стосунки з Тотті. Сподіваюсь, можливо, він допоможе здійснити перехід? Але тоді мені доведеться влаштувати безлад тут, розумієш?", – передає слова Наінгголана Gazzetta Dello Sport.

Нагадаємо, Наінгголан перейшов у Інтер з Роми лише цього літа. У сезоні 2018/19 Раджа провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Керівництво Інтера відсторонило футболіста від найближчих ігор.

Теги
Трансфери Інтер Інтер Рома Рома Італія Трансфери Чемпіонату Італії Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан
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