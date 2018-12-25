Анчелотті: Наполі ще дуже далеко від того, щоб випередити Ювентус

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті вважає, що його команда не готова нав'язати боротьбу Ювентусу в Серії А.

"Я думаю, що кожен з нас повинен мотивувати себе. Не порівнювати себе з кимось іншим, а порівнювати себе із собою в минулому. Для того, щоб стати Мессі, тобі повинно пощастити з генетикою. Але ти можеш тренуватися щодня і прогресувати.

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Це стосується і команд. Я можу сказати, що ми повинні випередити Ювентус, але ця мета від нас поки дуже далека. Ми ще не можемо протистояти туринцям.

Я в Наполі для того, щоб перемагати. Наша мета – мати команду, яка бореться до кінця", – цитує Анчелотті Corriere della Sera.

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