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Моратті сподівається, що Моурінью вирішить знову очолити Інтер

22 грудня 07:30 1 Читать на русском
Моратті сподівається, що Моурінью вирішить знову очолити Інтер
Моратті та Моурінью / фото із соцмереж

Екс-президент Інтера Массімо Моратті заявив, що звільнений з Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо стане хорошим варіантом для "нерадзуррі", якщо ті вирішать змінити тренера.

"Сподіваюся, що в новому році ми покращимо свої результати і повернемося до Ліги чемпіонів, не забуваючи при цьому про інші турніри.

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Чи хотів би я, щоб Моурінью повернувся в Інтер ? Так, я його дуже люблю. Однак ми дамо Спаллетті час, щоб довести свою цінність. Дієго Сімеоне? Я теж його люблю, але Моурінью – особливий", – цитує Моратті Sky Italia.

Нинішній керманич міланців Лучано Спаллетті знаходиться під тиском після того, як не зміг вийти з командою з групи Ліги чемпіонів. Зазначається, що в Інтері досі прислухаються до порад Моратті.

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Нагадаємо, що при Моратті Моурінью працював в міланському клубі з 2008-го по 2010-й рік і в останній рік роботи здобув з командою требл.

Теги
Італія Інтер Інтер Жозе Моурінью Жозе Моурінью Массiмо Мораттi
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