У матчі 11-го туру Серії А з Аталантою Павар пошкодив зв'язки та вибув терміном до двох місяців. Через вивих колінної чашки йому доведеться носити бандаж близько 3-4 тижнів, інформує офіційний сайт Інтера.

Черговий шедевр Лаутаро у відеоогляді матчу Аталанта – Інтер – 1:2

Павар пропустить як майбутню міжнародну перерву, так і решту матчів групового етапу Ліги чемпіонів. Крім цього Бенжамен не зможе допомогти "нерадзуррі" в іграх Серії А проти Ювентуса, Наполі і Лаціо.

Для Павара ця травма особливо неприємна, оскільки він нарешті отримав шанс у збірній Франції зіграти на позиції центрального захисника, про що давно мріяв. Раніше під керівництвом Дідьє Дешама Павар грав виключно на правому фланзі оборони.

Інтер на виїзді здолав Аталанту і закріпився на вершині Серії А – Лаутаро забив вже 12-й гол у сезоні