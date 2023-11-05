У поєдинку 11-го туру Серії А Інтер на виїзді здолав Аталанту (2:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Доволі рівний перший тайм завершився пенальті незадовго до перерви: Муссо кинувся у ноги Дарміану і завалив останнього на газон. Чалханоглу з позначки відкрив рахунок у матчі.

Інтер на виїзді здолав Аталанту і закріпився на вершині Серії А – Лаутаро забив вже 12-й гол у сезоні

Після відпочинку Лаутаро подвоїв перевагу Інтера, але офсайд вкрав гол у аргентинця. Той продовжив шукати шансу біля воріт суперника і вже за 5 хвилин відзначився черговим шедевром, закрутивши з лінії штрафного під дальню стійку. Аталанта не опустила руки і зовсім скоро відродила інтригу – Скамакка відгукнувся на простріл Лукмана в район одинадцятиметрової позначки.

Обидві команди мали шанси збільшити рахунок, але обмежились трьома голами. Як наслідок, Інтер закріпився на вершині Серії А, а Лаутаро з 12-ма голами залишається найкращим бомбардиром першості (його найближчі переслідувачі – Віктор Осімхен із Наполі та Олів'є Жиру з Мілана – мають у доробку по 6 м'ячів).

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