Центральный защитник Интера Бенжамен Павар выбыл на срок до двух месяцев.

В матче 11-го тура Серии А с Аталантой Павар повредил связки и выбыл на срок до двух месяцев. Из-за вывиха коленной чашечки ему придётся носить бандаж около 3-4 недель, информирует официальный сайт Интера.

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Павар пропустит как предстоящий международный перерыв, так и оставшиеся матчи группового этапа Лиги чемпионов. Помимо этого Бенжамен не сможет помочь "нерадзурри" в играх Серии А против Ювентуса, Наполи и Лацио.

Для Павара эта травма особенно неприятна, поскольку он наконец-то получил шанс в сборной Франции сыграть на позиции центрального защитника, о чём давно мечтал. Ранее под руководством Дидье Дешама Павар играл исключительно на правом фланге обороны.

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