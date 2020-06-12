Інтер може відмовитися від підписання Кавані – винен сам уругваєць

Потенційний перехід форварда французького Парі Сен-Жермен Едінсона Кавані в міланський Інтер може зірватися.

Ветеран хоче зберегти нинішній рівень зарплати в новому клубі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інтер зацікавлений у трансфері екс-зірки Реала

Кавані зараз заробляє 12 млн євро на рік. Проте, керівництво "нерадзуррі" не готове платити стільки 33-річному нападнику. Наразі сторони згорнули перемовини щодо можливого переїзду Кавані на Джузеппе Меацца.

У нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 7 голів. Інтерес до нього також проявляють мадридський Атлетіко, англійський Ньюкасл, турецькі гранди та заокеанські клуби.

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