toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ПЕРША ЛІГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Інтер може відмовитися від підписання Кавані – винен сам уругваєць

14:43 86 Читать на русском
Інтер може відмовитися від підписання Кавані – винен сам уругваєць
Едінсон Кавані / AP

Потенційний перехід форварда французького Парі Сен-Жермен Едінсона Кавані в міланський Інтер може зірватися.

Ветеран хоче зберегти нинішній рівень зарплати в новому клубі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інтер зацікавлений у трансфері екс-зірки Реала

Кавані зараз заробляє 12 млн євро на рік. Проте, керівництво "нерадзуррі" не готове платити стільки 33-річному нападнику. Наразі сторони згорнули перемовини щодо можливого переїзду Кавані на Джузеппе Меацца.

У нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 7 голів. Інтерес до нього також проявляють мадридський Атлетіко, англійський Ньюкасл, турецькі гранди та заокеанські клуби.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
Ребров очолить Динамо замість Фенербахче за однієї умови, – турецькі ЗМІ
12:11
7546
Теги
Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери ПСЖ Трансфери Інтера ПСЖ ПСЖ Едінсон Кавані Едінсон Кавані Інтер Інтер
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
13
хв
Ювентус
22:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук