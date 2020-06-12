Интер может отказаться от подписания Кавани – виноват сам уругваец

Потенциальный переход форварда французского Пари Сен-Жермен Эдинсона Кавани в миланский Интер может сорваться.

Ветеран хочет сохранить нынешний уровень зарплаты в новом клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Интер заинтересован в трансфере экс-звезды Реала

Кавани в данный момент зарабатывает 12 млн евро в год. Однако, руководство "нерадзурри" не готово платить столько 33-летнему нападающему. Сейчас стороны свернули переговоры относительно возможного переезда Кавани на Джузеппе Меацца.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 7 голов. Интерес к нему также проявляют мадридский Атлетико, английский Ньюкасл, турецкие гранды и заокеанские клубы.

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