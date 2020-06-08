Інтер зацікавлений у трансфері екс-зірки Реала

Україна — 13:30 3
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"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі
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Швед може повернутися в Карпати – на гравця Селтіка претендує ще один клуб УПЛУкраїна — 12:35 2960
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Павелко розповів про фінансові умови нового контракту Шевченка зі збірною УкраїниЗбірна України — 11:11 719
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"Лящів йому надавати чи побити?": Бєсєдін розповів про своє ставлення до екс-лікаря Динамо МироноваУкраїна — 08:00 2787
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Зубков відзначився за Ференцварош розкішним голом з-за меж штрафного майданчикаСвіт — 7 черв 5226