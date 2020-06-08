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Інтер зацікавлений у трансфері екс-зірки Реала

12:49 57 Читать на русском
Інтер зацікавлений у трансфері екс-зірки Реала
Альваро Мората / AS

Нападник Атлетіко Альваро Мората потрапив до сфери інтересів міланського Інтера.

Інтер розпочав переговори з Атлетіко щодо трансферу Альваро Морати, інформує Football Italia з посиланням на Tuttosport.

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Зазначимо, що міланці ведуть переговори з Едінсоном Кавані, який прагне покинути ПСЖ. Додамо, що Інтер підшуковує заміну Лаутаро Мартінесу, якого сватають в Барселону.

До слова, Мората провів 32 поєдинки у складі Атлетіко, у яких відзначився 12 голами та 3 асистами.

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Теги
Італія Трансфери Трансфери Інтера Едінсон Кавані Едінсон Кавані Альваро Мората Альваро Мората Інтер Інтер Атлетіко Атлетіко
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