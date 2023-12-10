У фінальному протистоянні у боротьбі за чемпіонство МЛС Лос-Анджелес на виїзді поступився Коламбус Крю (1:2). Читайте звіт про гру та дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

МЛС, Фінал

Коламбус Крю – Лос-Анджелес – 2:1

Голи: Кучо, 33 (п.), Єбоа, 37 – Буянга, 74

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У фіналі МЛС, який відбувся у ніч на неділю, 10 грудня, зійшлись Коламбус Крю і Лос-Анджелес. Господарі зі стартових хвилин захопили ініціативу і в середині тайму змусили суперника помилитися – арбітр призначив пенальті за гру рукою. Кучо легко розвів м'яч і голкіпера по кутах. Вже за 6 хвилин Коламбус збільшив свою перевагу: захисники Лос-Анджелеса проспали передачу з центра поля у штрафний, Єбоа вийшов сам на сам і зробив серйозну заявку на успіх.

По перерві гості додали і змогли відквитати один м'яч: Буянга розстрілював кіпера з близької відстані, той у падінні відбив сферу, але на добивання з гострого кута вже не встиг. На 83-й хвилині на полі з'явився український захисник Євген Чеберко, замінивши автора другого гола, і допоміг втримати свої ворота на замку.

Як наслідок, перемога стала для Крю третьою в історії – раніше вони завойовували чемпіонство МЛС у 2008 та 2020 роках. Окрім того, Коламбус став 3-м найуспішнішим клубом у змаганні після Лос-Анджелес Гелаксі (5 титулів) і ДС Юнайтед (4 титули).

До слова, Чеберко виявився лише другим українцем в історії, який виграв Кубок МЛС – у 2004 році трофей вигравав Дмитро Коваленко у складі ДС Юнайтед.

Нагадаємо, Євген перейшов у Коламбус Крю у липні 2023-го з хорватського Осієка за 1 млн євро. У поточному сезоні він провів за американців 12 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з представником Огайо чинний до 31 грудня 2026 року.

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