Интер Майами планирует существенно усилить состав для борьбы за самые высокие места в следующем сезоне.

За последние полгода флоридцы пригласили Месси, Альбу, Бускетса и других статусных новичков, но этого не хватило даже для выхода в плей-офф МЛС. Клуб Дэвида Бекхэма настроен показать лучшие результаты в новой кампании.

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Помимо ожидаемого Луиса Суареса, Интер планирует усиление еще на 3 позиции, сообщает Inter Miami News. Речь идет о центральном полузащитнике, правом защитнике и центральном защитнике, где выступает украинский легионер Сергей Кривцов.

"На позицию центрбека необходимо пригласить более атлетичного игрока, который будет прикрывать фланги. Хотя Камал Миллер и Сергей Кривцов являются надежными защитниками, их нехватка скорости плохо сочетается со стилем игры Интера.

Привлечение защитника, который может хорошо распределять мяч и атлетично прикрывать фланги, обеспечит Майами необходимое прикрытие", – анализирует источник.

Напомним, 32-летний Кривцов в дебютный сезон за Интер Майами провел 37 матчей, оформив один гол и один ассист.

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