У черговому матчі МЛС Інтер Маямі розійшовся миром з Нью-Йорк Сіті (1:1). Читайте звіт про гру та дивіться відео голів на "Футбол 24".

МЛС-2023

Інтер Маямі – Нью-Йорк Сіті – 1:1

Голи: Авілес, 90+5 – Родрігес, 77

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У складі Інтера знову не було Мессі та Альби, натомість повернувся до складу Бускетс, який, в результаті, був визнаний найкращим гравцем матчу. Господарі могли пропускати на 13-й хвилині: Кривцов не дограв епізод, ліниво виставивши ногу – пощастило, що суперник не влучив у ворота. За мить він знову дозволив пробити супернику з близької відстані. В середині тайму провалився вже партнер українця Авілес – лише поспіх гравців Нью-Йорка рятував Інтер від розгрому.

В середині другого тайму вищезгадана пара захисників Інтера дозволила Родрігесу забити: отримавши довгий пас з центра поля він змістився ліворуч, увійшов у штрафний і з гострого кута пробив під поперечину. Господарі пішли "ва-банк", Херардо Мартіно зміцнив середину поля, замінивши Кривцова на Тейлора на останніх хвилинах, і це дало результат. На 95-й хв Авілес влучно замкнув навіс з кутового від Тейлора. Вистраждана нічия.

Український захисник за 82 хвилини, проведені на полі, заробив жовту картку, здійснив 78 доторків до м'яча, 1 перехоплення, програв боротьбу за позицію та дві повітряні дуелі, заробив 1 фол і 5 разів втрачав м'яч, вдало віддав 5 з 8-ми довгих закидань, а точність його передач становила 93%. Статистичний портал SofaScore оцінив його гру у 6,6 бала.

Нагадаємо, після 31-го туру Інтер у турнірній таблиці Східної конференції з 33-ма очками йде тринадцятим і має гру у запасі.

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