Відкритий Кубок США, фінал

Інтер Маямі – Динамо Х'юстон – 1:2

Голи: Мартінес, 90+2 – Дорсі, 24, Бассі, 33 (п.)

Кривцов допоміг Інтеру Маямі зупинити лідера МЛС – українець провів тайм і став одним з найкращих

У ніч з середи на четвер у Форт Лодердейлі (Флорида) відбувся фінальний матч Відкритого кубка США, в якому Інтер Маямі поступився Динамо Х'юстон. Господарі не могли розраховувати на двох своїх зірок – Ліонеля Мессі (на вихід якого сподівались маже до самісінького старту матчу) та Жорді Альби. Натомість з перших хвилин вийшли Сергій Кривцов (попри підозри на струс мозку у попередньому матчі) та Серхіо Бускетс. На трибунах було чимало зіркових гостей, серед яких і Зінедін Зідан.

Номінальні господарі пропустили в середині тайму: Кривцов не встиг за забігом Бейрда лівим флангом, той віддав в центр на Артура, який викотив на хід Дорсі – останній з гострого кута прошив голкіпера. За трохи Єдлін скосив суперника у власному штрафному і Бассі з пенальті подвоїв перевагу Х'юстона. Інтер мав шанс відігратись, але спромігся лише на гол престижу вже у доданий час – Мартінеса розрізним пасом вивели на ворота і він з-під захисника пробив голкіпера. На більше часу не вистачило.

Цей Кубок ста другим в історії Динамо Х'юстона і першим трофеєм за останні п'ять років. Команда зіграє в Кубку чемпіонів КОНКАКАФ. До слова, в середині серпня Інтер Маямі виграв свій перший титул в історії, тріумфувавши у Кубку ліг.

Кривцов за свою гру отримав від SofaScore міцні 6,8 бала. Українець зробив 81 доторк до м'яча, здійснив 2 виноси, 2 блокування, 1 перехоплення та 2 відбори, виграв 2 повітряні дуелі з двох, зробив вдалий обіграш з дриблінгу, а також тричі з 5 спроб вигравав боротьбу за позицію. Сергій 8 разів втрачав м'яч, заробив 1 та привіз 2 фоли, а точність його передач становила 89%.