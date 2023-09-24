"Кого з молодих гравців Шахтаря зараз можу виділити? Напевно Судакова і Бондаренка.

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Жора дуже додав ще минулого сезону. Він стає одним з лідерів Шахтаря, від нього багато залежить на футбольному полі. Як сказав Зінченко – він один з наступних, хто повинен перестрибнути і піти кудись. Куди? Думаю, якщо захоче в Англію, то легко зможе грати там.

Кого з гравців взяв би з собою за океан? Тараса Степаненка забрав би. Сергій Сидорчук перейшов вже у Бельгію. Сподіваюся, що Матвієнка скоро заберуть у якийсь топ-клуб – в останні три роки він на це заслуговує, як ніхто інший", – розповів Кривцов в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Матвієнка з боку низки клубів, серед яких були Арсенал та Брайтон, однак перехід так і не відбувся. У березні цього року Микола продовжив контракт з "гірниками" до 31 грудня 2027 року.

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