В очередном матче МЛС Интер Майами разошелся миром с Нью-Йорк Сити (1:1). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов на "Футбол 24".

МЛС-2023

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 1:1

Голы: Авилес, 90+5 – Родригес, 77

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В составе Интера снова не было Месси и Альбы, зато вернулся в состав Бускетс, который, в результате, был признан лучшим игроком матча. Хозяева могли пропускать на 13-й минуте: Кривцов не доиграл эпизод, лениво выставив ногу – повезло, что соперник не попал в ворота. Через мгновение он снова позволил пробить сопернику с близкого расстояния. В середине тайма провалился уже партнер украинца Авилес – только спешка игроков Нью-Йорка спасала Интер от разгрома.

В середине второго тайма вышеупомянутая пара защитников Интера позволила Родригесу забить: получив длинный пас из центра поля он сместился влево, вошел в штрафную и с острого угла пробил под перекладину. Хозяева пошли "ва-банк", Херардо Мартино укрепил середину поля, заменив Кривцова на Тейлора на последних минутах, и это дало результат. На 95-й мин Авилес точно замкнул навес с углового от Тейлора. Выстраданная ничья.

Украинский защитник за 82 минуты, проведенные на поле, заработал желтую карточку, совершил 78 касаний мяча, 1 перехват, проиграл борьбу за позицию и две воздушные дуэли, заработал 1 фол и 5 раз терял мяч, удачно отдал 5 из 8-ми длинных забросов, а точность его передач составляла 93%. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 6,6 балла.

Напомним, после 31-го тура Интер в турнирной таблице Восточной конференции с 33-мя очками идет тринадцатым и имеет игру в запасе.

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