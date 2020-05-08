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Барселона переконала Лаутаро здійснити трансфер – зірка каталонців стане жертвою угоди

8 травня 19:38 1321 Читать на русском
Барселона переконала Лаутаро здійснити трансфер – зірка каталонців стане жертвою угоди
Лаутаро Мартінес / Reuters

Барселона готова йти на серйозні поступки заради підписання форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

"Синьо-гранатові" запевнили 22-річного аргентинця, що в разі переходу йому буде гарантоване місце в стартовому складі команди, повідомляє Sport.es.

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За інформацією видання, Мартінес буде пріоритетною опцією в атаці, навіть якщо у складі чинних чемпіонів Іспанії залишиться Луїс Суарес. Передбачається, що команда Кіке Сетьєна буде або грати з двома центральними форвардами, або Суарес буде залишатися на лавці для запасних.

Раніше повідомлялося, що Лаутаро вже узгодив особистий контракт з Барселоною. Наразі каталонці намагаються домовитися про трансфер з Інтером, який хоче отримати за свого гравця 111 млн євро відступних, прописаних у контракті гравця.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Інтер Інтер Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес
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