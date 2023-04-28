Досвідчений воротар налаштований влітку покинути "нерадзуррі" і шукати нову команду вільним агентом, повідомляє Сalciomercato.

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11 років тому Інтер віддав Удінезе за Хандановіча 15 млн євро. Словенець довго вважався одним з найкращих кіперів Серії А і дослужився до звання капітана. Втім, прихід Андре Онана відсунув ветерана на лаву запасних. У нинішньому сезоні Хандановіч провів лише 12 матчів, тричі зберіг ворота "сухими" і пропустив 17 м'ячів. У липні воротарю виповниться 39 років, але він ще хоче регулярно виступати під ймовірну завісу кар'єри. Сторони навіть не ведуть переговори щодо продовження контракту, а фанати Інтера вивішують прощальні банери на честь легенди (наразі Самір має 451 матч за клуб).

"Нерадзуррі" вже підготували кандидатів на заміну з команд другого ешелону Серії А. Новим конкурентом Онана можуть стати Алессіо Краньо (Монца), Лоренцо Монтіпо (Верона), Марко Карнесеккі (Кремонезе) або Гульєльмо Вікаріо (Емполі).

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