Опытный вратарь настроен летом покинуть "нерадзурри" и искать новую команду свободным агентом, сообщает Сalciomercato.

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11 лет назад Интер отдал Удинезе за Хандановича 15 млн евро. Словенец долго считался одним из лучших киперов Серии А и дослужился до звания капитана. Впрочем, приход Андре Онана отодвинул ветерана на скамейку запасных. В нынешнем сезоне Ханданович провел всего 12 матчей, трижды сохранил ворота "сухими" и пропустил 17 мячей. В июле вратарю исполнится 39 лет, но он еще хочет регулярно выступать под вероятный занавес карьеры. Стороны даже не ведут переговоры по продлению контракта, а фанаты Интера вывешивают прощальные баннеры в честь легенды (сейчас у Самира 451 матч за клуб).

"Нерадзурри" уже подготовили кандидатов на замену из команд второго эшелона Серии А. Новым конкурентом Онана могут стать Алессио Краньо (Монца), Лоренцо Монтипо (Верона), Марко Карнесекки (Кремонезе) или Гульельмо Викарио (Эмполи).

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