"Футбол 24" пригадав основного героя міланського дербі – принца із Сан-Сіро Андрія Шевченка та його голи у ворота Інтера.

Андрій Шевченко в поєдинку проти Інтера / фото з відкритих джерел

Уже 10-го травня на легендарному Джузеппе Меацца відбудеться чергове делла Мадонніна – міланське дербі і, що незвично, цьогоріч воно пройде у рамках півфіналу Ліги чемпіонів.

Підопічні Піолі пробилися на таку пізню стадію вперше за останніх 16 років, здолавши на попередній стадії співвітчизників із Неаполя. М’язова пам’ять Інтера щодо півфіналів Ліги чемпіонів свіжіша: "нерадзуррі" востаннє грали на цій стадії 13 років тому.

Свій дебютний гол у дербі Мілана Шевченко забив 23 жовтня 1999-го після виходу на заміну. Загалом українська легенда зіграв 20 матчів проти Інтера, забив 14 голів – рекорд в історії дербі делла Мадонніна. Ностальгуємо за тими часами разом із "Футбол 24".